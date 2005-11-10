Napoli, Rrahmani: "9 partite in un mese tante per un gruppo piccolo. Vi assicuro faremo meglio"

Amir Rrahmani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Lazio, gara terminata 1-1. Queste le sue parole: "Abbiamo iniziato il primo tempo con difficoltà, con tante palle perse e dispartenze che ci hanno messo in difficolta poi abbiamo fatto un bel secondo tempo in cui potevamo anche vincere. Ripartiamo da qui".

Sul gruppo: "Abbiamo un gruppo compatto, ci vogliamo bene tra noi. Conosciamo le stagioni in cui abbiamo vinto ma anche quella in cui siamo arrivati decimi. Serve dare tutti qualcosa in più altrimenti arrivano i risultati brutti. Dobbiamo aiutarci tra di noi come abbiamo fatto oggi nel secondo tempo".

Sul risultato: "Il risultato è giusto per come abbiamo giocato, probabilmente loro meritavano qualcosa in più nel primo tempo e noi qualcosa di più nel secondo. Questa sosta ci aiuterà perché tornerà qualche giocatore dagli infortuni. Nove partite in un mese sono state difficili per un gruppo piccolo. Ci siamo riusciti, magari non nel modo migliore, ma vi assicuro che faremo meglio".