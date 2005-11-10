Allegri a Napoli e Spalletti alla Juventus: tre anni fa non ci avrebbe creduto nessuno

Luciano Spalletti è pronto a sfidare Massimiliano Allegri, anche se in senso figurativo vista la squalifica dell'allenatore livornese che quindi non sarà in panchina allo Stadium. La partita fra Juventus e Napoli sarà inevitabilmente caratterizzata dai personaggi dei due allenatori, presenze forti sia tecnicamente che mediaticamente.

Nelle storie dei due club, ma a panchine invertite

Due allenatori che, basta poco per ricordarlo, hanno scritto la storia delle due squadre a parti invertite. Di Allegri alla Juventus è quasi inutile parlare. 407 panchine spalmate sulle due diverse avventure con 5 scudetti, 5 Coppe Italia, 2 Supercoppe e le due finali di Champions League perse. Spalletti al Napoli c'è rimasto invece due anni, periodo che però gli è bastato per vincere lo storico 3° scudetto azzurro, a 33 anni di distanza dall'ultimo.

Chi lo avrebbe mai immaginato...

E proprio quel 2022-2023 che ha visto il successo del Napoli in Serie A è il riferimento del titolo. In quel momento la Juventus di Allegri era sulla carta la principale contendente del Napoli di Spalletti, anche se poi la classifica finale dei bianconeri fu segnata dalla penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze. Il Napoli vinse senza problemi quello Scudetto con Spalletti capo popolo, mentre la Juventus di Allegri guardò da lontano il trionfo degli azzurri. Oggi le panchine sono invertite. E tornando lì con la mente, a quel 2023, è difficile immaginare qualcuno che potesse credere allo scenario attuale...