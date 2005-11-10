Allegri (non) torna allo Stadium: come sono andate le partite contro la "sua" Juventus

Sarebbe stato un altro ritorno, stavolta con un completo diverso. Massimiliano Allegri stasera sarà allo Stadium per Juventus-Napoli, ma non in panchina: le due giornate di squalifica rimediate dopo la gara con la Roma, e la decisione di rinunciare al ricorso, gli impediranno di guidare la squadra contro il club con cui ha trascorso otto stagioni e vinto cinque scudetti. Al suo posto ci sarà ancora Marco Landucci. Per Allegri sarà quindi un ritorno soltanto a metà nello stadio che conosce meglio di qualsiasi altro allenatore, e nel quale da avversario, curiosamente, non è mai riuscito a vincere.

Quindici partite contro la Juventus

Il bilancio complessivo racconta 15 precedenti di Allegri contro la Juventus: quattro vittorie, tre pareggi e otto sconfitte. I primi incroci risalgono agli anni di Cagliari, quando riuscì anche a espugnare Torino nel gennaio 2009 con un clamoroso 3-2, ma si giocava ancora all'Olimpico. Poi arrivarono gli anni del Milan e soprattutto la rivalità con la Juventus di Antonio Conte. Nel 2010-11 Allegri riuscì a vincere 1-0 a Torino, ancora nel vecchio stadio, con gol di Gattuso. L'anno successivo cominciò invece il duello più famoso: quello per lo scudetto 2011-12, passato anche dal 2-0 bianconero allo Stadium e dall'1-1 di San Siro entrato nella storia per il gol non convalidato a Muntari.

Con il Milan, Allegri ha battuto la Juve anche nel novembre 2012, 1-0 a San Siro con rigore di Robinho, ma allo Stadium il risultato non è mai arrivato. Nel nuovo impianto bianconero ha collezionato quattro sconfitte e due pareggi: il 2-0 del 2011, il 2-2 in Coppa Italia del 2012, il 2-1 dopo i supplementari sempre in Coppa nel gennaio 2013, l'1-0 dell'aprile successivo e il 3-2 dell'ottobre dello stesso anno. Poi un'attesa lunghissima, interrotta il 5 ottobre 2025: alla guida del Milan, Allegri tornò per la prima volta allo Stadium da ex e strappò uno 0-0, con Pulisic che fallì anche un calcio di rigore. Questa domenica avrebbe avuto una nuova occasione per cercare la prima vittoria da avversario nella casa della Juventus. La squalifica gli impedirà di provarci, se non dalla tribuna.