Milan, Allegri: "Tenuta la Roma a 4 punti di distanza e con lo scontro diretto a nostro favore"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro la Roma all'Olimpico: "Nel primo tempo siamo partiti bene nei primi 7-8 minuti, con buone trame di gioco. Poi loro sono micidiali quando recuperano palla e hanno preso il sopravvento. Abbiamo avuto difficoltà, poi nel secondo tempo è stata un'altra partita. Avevamo la partita in controllo ma poi l'episodio del rigore ha cambiato le cose".

Come valuta questo pareggio?

"Abbiamo tenuto la Roma a quattro punti con lo scontro diretto a favore e abbiamo guadagnato un punto sul Napoli. Dovevamo essere più ordinati nel primo tempo".

Dove sono i margini di miglioramento del Milan?

"Possiamo migliorare nella qualità dei passaggi, poi nel primo tempo le nostre punte erano molte piatte. Abbiamo perso tanti palloni ma dovevamo essere più sereni anche nei momenti di pressione. Quando poi cala il ritmo la nostra qualità negli spazi viene fuori".

Grandi giocate difensive anche di Modric. È mancato in costruzione?

"Più va avanti la partita e più va a vantaggio di Luka. Nel secondo tempo ha dettato i ritmi della partita, anche perché la Roma è calata".