Allegri: "Vergara ha 7-8 gol a campionato. Hojlund? Sta molto bene, non barcolla più al 60'"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match sul campo del Monza, valido per il nono turno di Serie A, mister Massimiliano Allegri si è soffermato anche su alcuni singoli della rosa azzurra. Di seguito le risposte del tecnico del Napoli sui vari Anguissa, Hojlund, Vergara...

Il pensiero di Allegri sui singoli

Anguissa ha svoltato? Fisicamente può essere usato con continuità o va gestito?

"L'unico modo per trovare la condizione è farli giocare. Anguissa è riposato già dall'anno scorso, ha giocato poco, l'importante è che stia bene. Rrahmani è rientrato con la squadra, ma pure lui ha avuto tanti mesi fuori, bisogna essere bravi e un po' fortunati nell'ottenere risultati e riabilitare dei giocatori".

Come sta Vergara? Dove lo vede in questo sistema?

"Vergara è a disposizione. Ha ottime qualità, è un esterno che ama giocare dentro al campo, è un incursore. Gli piace entrare in area, potenzialmente ha 7-8 gol in un campionato. Ha le sue caratteristiche, deve migliorare in molti aspetti del gioco a livello di tattica e tecnica individuale".

Hojlund molto generoso, ma non segna da 8 partite. Cosa può fare l'allenatore e la squadra? Lucca avrà un'altra chance come a Venezia?

"Lucca avrà sicuramente le occasioni per giocare, aveva fatto un ottimo pre-campionato, aveva fatto dei gol, poi le pressioni le sente magari di più, ma ha dato disponibilità. A Genova entra nell'azione del gol, bisogna essere fiduciosi nelle qualità. La fiducia è importante nel calcio. Hojlund sta molto bene fisicamente, ora la partita la porta fino in fondo, non barcolla al 60'. Ha avuto tre occasioni importanti l'altro giorno e ha fatto bene".