Condò sulla Juventus: "Kolo Muani peggiora, ma Spalletti non può inventarsi un altro jolly"

"Kolo sempre peggio". È netto il giudizio di Paolo Condò sulle difficoltà di Randal Kolo Muani nel suo editoriale sul Corriere della Sera. Il giornalista evidenzia un paradosso: in una Serie A che ha visto aumentare sensibilmente il numero complessivo delle reti, passando dalle 182 dello stesso momento della scorsa stagione alle attuali 241, la Juventus continua ad avere un problema legato al proprio realizzatore. Una difficoltà che emerge ancora di più alla luce dei miglioramenti mostrati dalla squadra in altri reparti.

Condò: "Davanti Kolo Muani peggiora anziché crescere"

Secondo Condò, infatti, alcuni degli interventi effettuati dalla Juventus cominciano a produrre risultati: "Vicario ha sistemato la porta, Douglas Luiz sta prendendo in mano il centrocampo". È in attacco che la crescita tarda invece ad arrivare, con un giudizio particolarmente severo sul centravanti francese: "Davanti Kolo Muani peggiora anziché crescere". Un problema che Spalletti dovrà provare a risolvere mentre cerca di dare continuità ai recenti segnali di ripresa dei bianconeri.

Ora il Genoa: Spalletti cerca ancora una soluzione offensiva

Il prossimo banco di prova sarà il Genoa, avversario tutt'altro che semplice proprio dal punto di vista difensivo. Condò sottolinea infatti come quella rossoblù sia "la migliore" difesa tra le squadre delle zone basse della classifica. Un ostacolo ulteriore per una Juventus che continua a cercare una soluzione stabile in zona gol: "È dura per Spalletti inventarsi un jolly a ogni gara". Dopo aver trovato risposte tra i pali e in mezzo al campo, il salto di qualità passa dunque soprattutto dall'attacco e dal recupero del miglior Kolo Muani.