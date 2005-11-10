Salgono a 8 gli indisponibili rossoneri. Ecco Amorim chi può convocare da Milan Futuro

L'ultimo in ordine cronologico è Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese si è infatti aggiunto alla lista degli infortunati della squadra di Amorim, dopo la trasferta del Bluenergy Stadium contro l'Udinese a causa di una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia sinistra (un mese circa di stop).

Milan, 8 indisponibili (3 in dubbio per il derby)

Contro il Bologna, dunque, il Milan numeri alla mano non potrà contare su ben 8 elementi: oltre al sopracitato Loftus-Cheek, e ricordando i lungodegenti Saelemaekers, P. Terracciano e Gabbia, nella lista degli indisponibili rientrano anche Chukwueze e i tre calciatori che proprio oggi si sono allenati a parte rispetto ai compagni, ovvero Gila, Moreira e Rabiot (da capire se saranno recuperabili per il derby di sabato).

Amorim pesca da Milan Futuro?

Anche per questo motivo, Amorim dovrebbe riconvocare cinque giocatori del Milan Futuro per la partita di domani. Si tratta di Luca Menon (ala destra), Nirash Perera (esterno sinistro), Silvano Vos (centrocampista), Lorenzo Ossola (trequartista) ed El Hadji Malick Cissé (difensore centrale).

Milan, le ultime di formazione

Difficile dosare le forze, considerando le tante assenze: Amorim proverà a rimettere in piedi almeno Gila e Moreira per sabato ed è una corsa corso il tempo per recuperare Rabiot. Contro i felsinei, i tre non ci saranno e potrebbe essere riproposta la stessa formazione che ha battuto l’Udinese, con un'unica eccezione: Tomori, De Winter, Pavlovic e Diawara, in difesa, Musah, con Modric a riposo, e Jashari a centrocampo, Pulisic, Hutchison e Goncalo Ramos in attacco con Bartesaghi ancora confermato esterno alto a sinistra.