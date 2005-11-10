Sassuolo-Lazio, protesta dei tifosi neroverdi: curva vuota per i primi 15 minuti
Daniel Uccellieri
In occasione di Sassuolo-Lazio, in programma martedì 27 ottobre alle 18.30 al Mapei Stadium, i tifosi neroverdi hanno annunciato una forma di protesta contro prezzi, orari e programmazione del calcio moderno. Il gruppo Sic Ex Mvrice Gemmæ resterà fuori dal settore per i primi 15 minuti, invitando il resto della tifoseria a lasciare inizialmente vuoti gli spalti. Non si tratta di una contestazione alla squadra di Alberto Aquilani, che continuerà a ricevere il sostegno dei propri tifosi dopo il primo quarto d'ora.
Il comunicato del gruppo:
"Questa decisione è frutto di una linea che ormai perseguiamo da anni per la quale abbiamo sempre disertato partite, anche importanti, per prezzi folli e protestato per orari scellerati in giornate lavorative.
Dal 15' faremo il nostro ingresso sugli spalti e sosterremo la squadra come sempre fatto.
Invitiamo tutta la tifoseria a rispettare e, possibilmente, condividere questa iniziativa, lasciando inizialmente vuoti i gradoni.
Per un calcio giusto e popolare".