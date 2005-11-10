Il Napoli ha già subito 17 gol in questa stagione, Allegri: "Ma se prendiamo 4 tiri a partita..."

Mister Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara col Monza di domani, valida per la nona giornata di campionato. Tra i temi trattati, il tecnico azzurro ha parlato anche delle difficoltà difensive del suo Napoli, già trafitto dieci volte in questa edizione della Serie A. e ben sette in tre partite di Champions League.

La risposta di Allegri sulla difesa

Lei è un esperto della fase difensiva, come si migliora?

"Vedevo un po' di dati, prendiamo mediamente 4 tiri nello specchio a partita, ma anche lì, devi vedere come li subisci, da dove li subisci, il dato devi vederlo. Bisogna lavorare meglio quando siamo vicini all'area, come nel primo gol di Soulè, sul terzo gol, ma su quello dobbiamo lavorare, poi gli errori ci saranno, altre volte andranno meglio".