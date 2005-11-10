Atalanta, anche Scamacca out: risentimento ai flessori. Distrazione all'adduttore per Bellanova

Arrivano novità in merito a due giocatori dell'Atalanta che non saranno a disposizione di Maurizio Sarri per la gara di giovedì contro la Fiorentina all'Artemio Franchi. Il primo è Raoul Bellanova che ha svolto esami specifici nella giornata di oggi che hanno evidenziato una distrazione di basso grado dell’adduttore lungo dell’arto sinistro. Il giocatore ha iniziato l’iter riabilitativo e sarà out per circa due settimane.

Out anche Scamacca

Il secondo è invece Gianluca Scamacca, attaccante della Dea che ha accusato un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana e per questo motivo sarà out anche per la gara contro il Parma in programma per lunedì prossimo.