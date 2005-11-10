Atalanta, anche Scamacca out: risentimento ai flessori. Distrazione all'adduttore per Bellanova

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Atalanta, anche Scamacca out: risentimento ai flessori. Distrazione all'adduttore per BellanovaTMW
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 17:22Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
27.10.2026 17:22Serie A
Doppia tegola per Maurizio Sarri che dovrà fare a meno dei due giocatori per i prossimi impegni della sua squadra in campionato.
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Arrivano novità in merito a due giocatori dell'Atalanta che non saranno a disposizione di Maurizio Sarri per la gara di giovedì contro la Fiorentina all'Artemio Franchi. Il primo è Raoul Bellanova che ha svolto esami specifici nella giornata di oggi che hanno evidenziato una distrazione di basso grado dell’adduttore lungo dell’arto sinistro. Il giocatore ha iniziato l’iter riabilitativo e sarà out per circa due settimane.
Out anche Scamacca
Il secondo è invece Gianluca Scamacca, attaccante della Dea che ha accusato un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana e per questo motivo sarà out anche per la gara contro il Parma in programma per lunedì prossimo.
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