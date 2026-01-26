TMW Giani ricorda Commisso: "Ha dato tanto a Firenze. Rimarrà nella storia e nei nostri cuori"

Tra le tante persone presenti alla Messa in suffragio di Rocco Commisso, ex presidente della Fiorentina scomparso poco più di una settimana fa, c'era anche Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, che ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, lo ha ricordato così: "È un giorno di profonda commozione per un uomo che ha dato tanto a Firenze e alla Toscana. Ha sempre, con molta serietà, posto degli obiettivi, realizzandoli. Rimarrà alla storia per il centro sportivo più bello di Italia e non solo, che ha costruito nel nostro territorio".

Come descriverebbe Commisso?

"Devo dire che è sempre stato dotato di una straordinaria umanità e ha identificato la nostra città come una realtà che in qualche modo desse significato alla vita di un italo-americano che è arrivato negli Stati Uniti ancora minorenne, è riuscito ad affermarsi, a dare lustro al nostro Paese e ha voluto investire proprio su Firenze e la Toscana quello che tutti noi conosciamo. Un grande merito a Rocco Commisso, che rimarrà sempre nei nostri cuori e in quelli di Firenze e della Toscana".

Qual è il ricordo più bello che ha condiviso con lui?

"Un pranzo di un anno e mezzo fa. Con la sua umanità, le sue parole di grande affetto mi trasmetteva proprio questo nel momento in cui evidenziava la soddisfazione per il centro sportivo e ringraziava per la collaborazione che avevamo messo per la realizzazione di quello che rimarrà sempre a mio giudizio il centro Rocco Commisso, chiunque possa venire in futuro".