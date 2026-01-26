Parma pronto ad accendersi sul mercato: scambio col Cagliari e obiettivi dalla Fiorentina

Fino ad oggi il calciomercato di gennaio 2026 ha visto recitare un ruolo abbastanza marginale da parte del Parma, che potrebbe però veder accendere le proprie trattative in questa ultima settimana che ci divide alla fine dei giochi. Non è infatti un caso che di recente alcune delle piste in chiave crociate si stiano scaldando.

C'è per esempio la possibile pista di uno scambio con il Cagliari che vedrebbe coinvolti da una parte Patrick Cutrone, pronto a volare in Sardegna, e dall'altra Zito Luvumbo che farebbe il percorso opposto e abbraccerebbe così il progetto di Cuesta. E poi occhio ai rumors delle ultime ore su un altro profilo per la trequarti d'attacco, quello di Matteo Tramoni del Pisa. Tutti identikit che rispondono a tratti ben precisi, in un gruppone che fino a qualche ora fa prevedeva anche Andreas Schjelderup e Vasilje Adzic della Juventus come obiettivi, ma al momento entrambe le piste appaiono piuttosto fredde.

E occhio anche al possibile innesto per il centrocampo, visto che proprio in giornata il Parma ha allacciato contatti diretti con la Fiorentina per rilevare il prestito di Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia. Senza scordarsi della possibilità di un intervento in difesa, alla luce dell'infortunio di Valenti: non è un caso che vengano accostati anche i crociati a un altro giocatore della Fiorentina, in questo caso Luca Ranieri. Intanto chi saluta Parma è Milan Djuric, che si sta sottoponendo alle visite mediche con la Cremonese. Nelle scorse ore lo ha imitato l'esperto Vicente Guaita, protagonista di un trascorso dimenticabile: acquistato da svincolato dopo l'infortunio di Suzuki, le buone prestazioni di Corvi non gli hanno mai permesso di ricevere la fiducia di Cuesta. E si è arrivati quindi alla risoluzione.

ACQUISTI

/

CESSIONI

Rachid Kouda (C) (Mantova) PRE

Vicente Guaita (P) SVI

Nicolas Trabucchi (D) (Dolomiti Bellunesi) PRE

Mathias Lovik (D) (Trabzonspor) DEF

Hernani (C) (Monza) DEF

Tjas Begic (A) (Sampdoria) PRE

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato