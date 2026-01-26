Juventus-Napoli, Mariani parla in inglese a Vergara. Il giocatore risponde: "Sono italiano..."

Simpatico siparietto all'Allianz Stadium, dove nel corso della partita fra Juventus e Napoli l'arbitro della partita, Maurizio Mariani della sezione di Roma, nel spiegare una decisione a un giocatore in campo, si è rivolto in lingua inglese. Peccato che il suo interlocutore fosse Antonio Vergara, da Frattaminore. Il centrocampista del Napoli, sulle prime spiazzato, ha rispondo accennando con un sorriso: "Sono italiano, prima cosa...".

Scenario che porta a una riflessione, quella di una Serie A talmente globalizzata che anche i direttori di gara si adeguano a chi è in campo, dove la componente italiana è sempre più esigua. Nel merito di Juventus-Napoli, dei 22 titolari erano i giocatori nati e cresciuti in Italia, una percentuale persino alta rispetto alla media. Prendendo un'altra partita della stessa giornata come Como-Torino, vediamo che i nostri rappresentanti sono solo Paleari e Casadei, considerando solo i titolari.