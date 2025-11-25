Conte e il Napoli alla prova della rivelazione della Champions. Buongiorno: "Sempre avuta fiducia"

Il Napoli sfida la rivelazione della Champions League. Parola di Antonio Conte, che condivide con Pep Guardiola la passione per l’esaltazione dell’avversario. A cinque anni esatti dalla morte di Diego Armando Maradona - “ci piacerebbe dedicargli la vittoria” - la formazione campione d’Italia sfiderà il Qarabag, che effettivamente in pochi avrebbero pronostico a sette punti dopo quattro giornate della League Phase.



Sta di fatto che, per fortuna degli azzurri, il Napoli lo incrocerà senza perdere troppi pezzi, in una situazione oggettivamente già delicata: “Hojlund e Rrahmani sono stati cambi tecnici - ha spiegato il salentino in conferenza stampa -, ma stanno bene. Per Lukaku invece servirà un po’ di tempo, non penso sarà pronto per la Roma, ma è importante averlo recuperato”.

Al suo fianco, impegnato negli appuntamenti mediatici della vigilia, Alessandro Buongiorno ha spiegato che non c’è stato bisogno, per Conte, di riprendersi la squadra: “Noi la fiducia nel mister l'abbiamo sempre avuta, come lui in noi, quello che c'era da fare era recuperare un po' di energie soprattutto mentali. Periodi meno positivi capitano a tutti, abbiamo messo in campo tutto, abbiamo speso tante energie per vincere e siamo contenti di questo. L'impegno del gruppo c'è sempre stato”.