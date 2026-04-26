TMW Almeno una possibile cessione eccellente nella vecchia guardia: chi può lasciare l'Inter dopo lo Scudetto

Nei mesi scorsi, dopo le voci estive e i problemi fisici nel corso dell'anno, sembrava quasi scritto il futuro di Hakan Calhanoglu, con l'Inter pronta a cederlo dopo anni di successi. Il finale di stagione ha raccontato una storia diversa però, con i nerazzurri ed il centrocampista turco che si sono ritrovati e che senza colpi di scena particolari andranno avanti insieme.

Quale potrebbe essere, allora, il big pronto a salutare in estate? Perché sì, anche nella prossima sessione di mercato successiva alla vittoria dello Scudetto, la sensazione è che possa esserci almeno una cessione pesante. Di quelle che riguarda il gruppo storico. Non sarà certamente Lautaro Martinez e neppure Federico Dimarco. Così come non sarà Pio Esposito. Sul resto, tante incertezze e situazioni legate soprattutto alle oramai note "offerte irrinunciabili" sempre più nelle bocche dei dirigenti di tutta la Serie A.

Su due big della rosa pendono le clausole rescissorie: quella da 25 milioni, particolarmente attraente, di Denzel Dumfries. E quella di Marcut Thuram, più impegnativa, da 85 milioni. Barella a meno di offerte fuori mercato non sembra sacrificabile, mentre il vero punto interrogativo riguarda Alessandro Bastoni: il difensore da tempo è finito nel mirino del Barcellona e pure dalla Premier League hanno iniziato a muoversi.