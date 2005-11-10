Como, Douvikas: "Dobbiamo mantenere la fiducia. Abbiamo fatto una buona partita"

Anastasios Douvikas, attaccante del Como, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta in casa del Feyenoord. Le sue parole: "E' qualcosa di diverso per noi ma dobbiamo adattarci. Abbiamo fatto una buona partita ma dopo una sconfitta ci sono tante cose da migliorare. Dobbiamo mantenere fiducia".

Ci sono state due partite diverse in una sola partita. Come hai visto quel primo tempo? Cosa è cambiato?

"Penso che sia fondamentale entrare dando il proprio meglio. Abbiamo dato tanto noi subentrati, penso che io ho cercato di giocare in un modo un po' diverso".