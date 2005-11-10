Douvikas, rinnovo premio al valore. Come sta Kean? Perrone a colloquio con il Como

Aria di rinnovi in quel di Como. Il direttore sportivo Carlalberto Ludi, in totale sintonia con il club, è in procinto di chiudere il prolungamento di Tasos Douvikas, mentre per Maximo Perrone la trattativa avanza. Intanto Cesc Fabregas è assorto nei pensieri del big match contro la Roma, con un grande dilemma da risolvere in attacco.

Tutto fatto per Douvikas, Perrone in dirittura d'arrivo

Non c'è dubbio: il capocannoniere della scorsa stagione in campionato per i lariani (14 gol) prolunga il suo matrimonio con il Como. Il bomber greco, classe '99, ha infatti raggiunto l'accordo totale per il rinnovo fino al 2030. La scadenza, dunque, verrà estesa per due stagioni ulteriori, con stipendio ritoccato al rialzo. Manca solo la firma, ma Douvikas non si muove dal Sinigaglia. Intanto nelle ultime ore anche Maximo Perrone ha ravvivato i dialoghi con il club biancoblù per siglare un nuovo contratto (oltre l'attuale valido fino al 2029): la stretta di mano tra le parti non è ancora arrivata, ma la trattativa procede e sembrerebbe senza intoppi.

Il dubbio amletico

Al termine di oltre due settimane interminabili di stop per le nazionali, il campionato si riapre con il super match contro la Roma al Sinigaglia. Fabregas sta ultimando i preparativi, ma c'è un ballottaggio che lo fa dubitare. In attacco infatti pesa l'investimento di Moise Kean - 40 milioni complessivi tra 5 di prestito e 35 di obbligo di riscatto - e i soli 160 minuti finora trovati con la maglia del Como, ma la situazione è chiara: Douvikas viene prima del classe 2000, al momento. Ultimo arrivato e non ancora nel pieno della condizione, è rientrato acciaccato dalla Nazionale e dovrebbe aver risolto ogni problema fisico, ma con la Roma il greco parte in vantaggio. Chissà che non sia anche uno stratagemma per riavere al top il 26enne italiano per la trasferta di Champions League contro il Feyenoord.