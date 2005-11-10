Como, Douvikas: "Champions qualcosa di speciale. Vogliamo dare i 3 punti ai tifosi"

L'attaccante del Como Tasos Douvikas ha parlato a Sky Sport pochi minuti prima dall'inizio del match delle 18.45 contro il Feyenoord:

Torna in Olanda dopo le due stagioni con l'Utrcht...

"Sono veramente felice di essere tornato in Olanda, amo questo paese e ho avuto due belle stagioni all'Utrecht".

La prima trasferta europea dei tifosi?

"Siamo felici di renderli felici e che siano qua, sentiamo il loro supporto e faremo il massimo per i tre punti".

Le sensazioni della Champions League?

"Qualcosa di speciale, sono eccitato dall'idea. Abbiamo iniziato benissimo ma adesso c'è un'altra partita da vincere e saremo pronti per farlo".