Como, Douvikas: "Champions qualcosa di speciale. Vogliamo dare i 3 punti ai tifosi"
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Simone Bernabei
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Oggi alle 17:47Serie A
autore Simone Bernabei
14.10.2026 17:47Serie A
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L'attaccante del Como Tasos Douvikas ha parlato a Sky Sport pochi minuti prima dall'inizio del match delle 18.45 contro il Feyenoord:
Torna in Olanda dopo le due stagioni con l'Utrcht...
"Sono veramente felice di essere tornato in Olanda, amo questo paese e ho avuto due belle stagioni all'Utrecht".
La prima trasferta europea dei tifosi?
"Siamo felici di renderli felici e che siano qua, sentiamo il loro supporto e faremo il massimo per i tre punti".
Le sensazioni della Champions League?
"Qualcosa di speciale, sono eccitato dall'idea. Abbiamo iniziato benissimo ma adesso c'è un'altra partita da vincere e saremo pronti per farlo".
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