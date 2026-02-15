Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Oggi in TV, Serie A: dove vedere il big match fra Napoli e Roma

Oggi in TV, Serie A: dove vedere il big match fra Napoli e Roma
© foto di Federico De Luca
Daniel Uccellieri
Oggi alle 05:30
Daniel Uccellieri

Continuano le gare di Serie A valide per la 25ª giornata: si parte alle 12.30 con Udinese-Sassuolo, alle 15.00 Cremonese-Genoa e Parma-Hellas Verona, alle 18.00 Torino-Bologna, stasera alle 20.45 Napoli-Roma. In TV sarà possibile assistere anche alle gare di Serie B, Serie C e alle migliori partite dei maggiori campionati europei.

Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, domenica 15 febbraio

12.30 Udinese-Sassuolo (Serie A) - DAZN, DAZN 1
12.30 Vicenza-Alcione (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
12.30 Triestina-Novara (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
12.30 Parma-Inter (Serie A femminile) - DAZN
13.00 Birmingham-Leeds (FA Cup) - DAZN
13.30 Cercle Bruges-Bruges (Campionato belga) - DAZN
13.30 Holstein Kiel-Schalke 04 (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT MAX
14.00 Oviedo-Athletic (Liga) - DAZN
14.30 Ravenna-Juventus Next Gen (Serie C) - RAIPLAY SPORT 1, SKY SPORT UNO, SKY SPORT
14.30 Bra-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
14.30 Livorno-Pianese (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Sambenedettese-Torres (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Guidonia-Forlì (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Dolomiti Bellunesi-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Grimsby-Wolverhampton (FA Cup) - DAZN
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Parma-Verona (Serie A) - DAZN, DAZN 1
15.00 Cremonese-Genoa (Serie A) - DAZN, DAZN 2
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Bari-Sudtirol (Serie B) - DAZN
15.00 Monza-Juve Stabia (Serie B) - DAZN
15.00 Spezia-Frosinone (Serie B) - DAZN
15.00 Oxford United-Sunderland (FA Cup) - DAZN
15.00 Stoke City-Fulham (FA Cup) - DAZN
15.00 Juventus-Lazio (Serie A femminile) - DAZN
15.30 Augsburg-Heidenheim (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT MIX
16.15 Rayo Vallecano-Atletico Madrid (Liga) - DAZN
16.30 Nacional-Porto (Campionato portoghese) - DAZN
17.15 Empoli-Reggiana (Serie B) - DAZN
17.30 Lipsia-Wolfsburg (Bundesliga) - SKY SPORT MAX
17.30 Arsenal-Wigan (FA Cup) - DAZN
17.30 Perugia-Carpi (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
17.30 Pontedera-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
17.30 Trento-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT
17.30 Lumezzane-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT
17.30 Albinoleffe-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT
18.00 Torino-Bologna (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
18.00 Roma-Napoli (Serie A femminile) - DAZN
18.30 Levante-Valencia (Liga) - DAZN
18.30 Anderlecht-La Louviere (Campionato belga) - DAZN
19.30 Avellino-Pescara (Serie B) - DAZN
20.30 Lecco-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
20.30 Potenza-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT
20.45 Napoli-Roma (Serie A) - DAZN, DAZN 1
20.45 Lione-Nizza (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO
21.00 Maiorca-Betis (Liga) - DAZN
21.30 Sporting-Famalicao (Campionato portoghese) - DAZN

