Altro tonfo per la Fiorentina. Parlano Spalletti e Gasperini: le top news delle 18

La Fiorentina continua a cadere e non riesce proprio a rialzarsi. I viola consolidano l’ultima posizione in classifica venendo travolti dal Sassuolo al Mapei Stadium, con il risultato di 3-1. Inutile la marcatura iniziale di Mandragora, i padroni di casa ribaltano la partita e mantengono a casa la vittoria: “Devo fare soltanto i complimenti ai ragazzi, si sono calati sempre meglio nella realtà del campionato e non si sono fatti scoraggiare dallo svantaggio - ha detto Fabio Grosso, espulso dopo un gol annullato al suo Sassuolo -. Mi dispiace per la mia espulsione, in quel momento mi sono arrabbiato per alcune scelte particolari da parte di un arbitro internazionale”. Sul fronte viola, invece, si registrano i fischi dei tifosi arrivati al Mapei Stadium.

Luciano Spalletti di fischi non se ne aspetta: Antonio Conte ha evitato di parlare prima di Napoli-Juventus, ma il tecnico bianconero no. “Ci siamo resi felici a vicenda - ha detto delle sue due stagioni sul Golfo, culminate nello scudetto del 2023 -. Io credo che le belle storie abbiano il potere dell’immortalità”. Nessuna indicazione di formazione: “Preferisco dirla ai giocatori, altrimenti rischio brutte figure. Ma penso di saperla”.

Conferenza stampa, in casa Roma, anche per Gian Piero Gasperini, che si è soffermato sulla situazione di Paulo Dybala: “Il suo unico problema è se sta bene oppure no”. Spazio anche a considerazioni sul futuro di Niccolò Pisilli: “È un bravo giocatore e vuole giocare di più, forse l’ho penalizzato io. Non voglio fermarlo, anche se mi farebbe piacere giocasse ancora nella Roma”

Inter-Como in campo: il live TMW.