Torino, Baroni sul mercato di gennaio: "È lontano, ma mi confronto con Vagnati"

Il tecnico del Torino, Marco Baroni, nel corso della conferenza stampa tenuta in vista della gara contro il Milan (leggi qui la conferenza integrale) ha parlato anche del mercato invernale e di alcuni singoli giocatori.

C'è possibilità di recuperare Ismajli, Ilic e Simeone? Ha chiesto rinforzi in difesa per gennaio? E potete passare a quattro?

"Il confronto con il direttore è costante, il mercato è lontano e guardo a chi c'è. Penso a recuperare Ismajli: non siamo riusciti ad averlo, ma sono convinto che per la prossima si apra uno spiraglio. E lo stesso discorso è per Simeone, siamo a 21 giorni dall'infortunio e sarebbe stato rischioso. Dobbiamo lavorare forte su questi ragazzi. Non escludo niente, si vedranno le necessità da affrontare. Eravamo consapevoli delle assenze di Coco e Masina per la Coppa d'Africa, le affronteremo insieme".

Si può posticipare la partenza dei giocatori in Coppa d'Africa?

"Non credo. Poi la durata dipenderà dal percorso della nazionale".

Come mai non sta più giocando Ilkhan? E Ilic come sta?

"Ilic sta lavorando forte, anche se non è ancora in gruppo: ha fatto un lavoro personalizzato spingendo molto. Ilkhan è giovane e sta lavorando, è un centrocampista e potrebbe anche fare l'interno. Valuterò...In queste settimane l'ho più attivo e voglioso, se dà segnali importanti prendo in considerazione tutti. A San Siro diedi fiducia al ragazzo perché se lo era meritato. Lo sto vedendo bene, non è escluso che giochi".