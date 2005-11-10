Amorim sorride sugli arbitri, Rabiot attacca. Ma la valutazione di Massa lascia perplessi

Il Milan ha terminato con il sorriso il percorso di 9 partite tra sosta di ottobre e la sosta di novembre. Ma il sorriso di Amorim, dopo Genoa-Milan, non è stato solo tirato fuori per la felicità per la vittoria, ma anche per reagire, in maniera molto spontanea e simpatica, ad una domanda in conferenza stampa sull'arbitraggio di Massa e sul metodo Orsato in generale; il tecnico portoghese ha risposto con una risata, un sorriso, una smorfia come per dire 'vorrei dire ma meglio che non dico'; e, infatti, su questa strada è andata la sua risposta pubblica: "Non lo commento, voi avete la partita, perché so che parlare di arbitri non è una cosa che potrebbe aiutare la mia squadra. Voglio solo aiutare la mia squadra, quindi non dirò niente sugli arbitri".

IL COMMENTO DI RABIOT

Adrien Rabiot, protagonista dell'azione in cui non è stato espulso Marcandalli per il fallo ai suoi danni, ha deciso, invece, di parlare, rispondendo ad un commento del moviolista ed ex arbitro Calvarese: "Nella vita come nel calcio si possono fare errori bisogna almeno saperli ammettere. Mentire continuamente non vi farà andare avanti ed è il calcio italiano a subirne le conseguenze. Pensateci. Bonne soirée".

LA VALUTAZIONE SECONDO LE REGOLE

C’è un errore nella valutazione di Massa nel controverso episodio di Marcandalli in Genoa-Milan. Il fischietto di Imperia considera troppo lontana dalla porta l’infrazione del genoano su Rabiot, ma non considera la posizione di Cisse. Cisse, proprio come Rabiot, era solo e in grande vantaggio sui difendenti genoani. Una situazione di due contro zero, con il numero 70 che addirittura era anche in posizione centrale. Non espellere Marcandalli è stato un errore di Massa: è piuttosto pacifico considerare Rabiot e Cisse, soli e lanciati verso la porta, "un'evidente opportunità di segnare una rete".