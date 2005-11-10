Milan, Cisse festeggia l'azzurro: "Un grande orgoglio. Voglio dimostrare le mie qualità"

Dopo il successo del suo Milan sul campo del Genoa, Alphadjo Cisse ha parlato ai microfoni di SportMediaset: "La sorpresa non lo so, sicuramente posso dire che non mi aspettavo queste statistiche. Sono convinto delle mie qualità e sono convinto che posso fare ancora meglio".

Quanta voglia hai di azzurro?

"Molta. Voglio dimostrare le mie qualità. Spero di averne l’occasione ed essere lì è un grande orgoglio".

De Rossi ha detto sei fortissimo e che Mancini ha avuto fiuto nel convocarti. Ti arrivano tanti elogi. Come la stai vivendo?

"Sicuramente ringrazio il mister, è stato un grandissimo giocatore per la Roma e per la Nazionale. Lo ringrazio. Io non mi aspetto nulla. Cerco di dare il massimo e speriamo vada bene anche in nazionale".

Come mai questa differenza tra l’Europa e l’Italia?

"Abbiamo pochi punti in Europa League ma mancano ancora tante partite e dobbiamo vincerle, chiaramente. Per fare grandi cose devi passare dalle difficoltà. Oggi, così come contro l’Inter, c’è stato l’atteggiamento giusto".

Questo Milan può puntare allo scudetto?

"Questo penso sia la normalità. Al Milan devi sempre puntare a vincere ogni competizione, penso che non ci siano dubbi su questo".

Oggi Rabiot ti ha fatto l’assist, tra pochi giorni sarete avversari a San Siro…

"Mi farà strano, lo vedo sempre con la maglia del Milan. Sarà bello incontrarlo e non vedo l’ora".