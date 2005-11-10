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Atalanta tra difficoltà e bilanci dopo 11 giornate. Il confronto statistico (guardando all'Europa)

Filippo Davide Di Santo
autore
Filippo Davide Di Santo
Oggi alle 07:38Serie A
09.11.2026 07:38Serie A
Fonti preferite
Il bilancio della squadra nerazzurra di Maurizio Sarri dopo 11 giornate di campionato guardando sempre in ottica europea
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Pausa Nazionale. Contesto giusto per ricaricare le batterie, e di conseguenza anche per l’Atalanta di Maurizio Sarri è tempo di bilanci. Una prima parte sicuramente non esente da difficoltà, momenti delicati, tanti infortunati, un gioco a sprazzi e sicuramente quell’identità dove è necessaria avere per riconquistare subito un posto in Europa. Al netto dei giudizi e delle critiche, considerando solo statistiche varie, qual è il confronto tra la Dea attuale e le sue versioni precedenti dopo 11 giornate?

Bilancio dopo 11 giornate di campionato

Al di là delle varie attenuanti, ad oggi l’Atalanta attuale ha conquistato in 11 giornate ben 14 punti. Da quando è cominciata la nuova era nerazzurra dove la Dea è diventata una ex provinciale ormai diventata grande è la seconda peggiore dal 2016 (ultima quella di Juric l’anno scorso): ma comunque un punto in meno rispetto al 2017/2018 e al 2018/2019 dove una partenza a rilento non aveva condizionato l’Atalanta nell’arrivare sia in Europa League che in Champions.

Una situazione dove i bergamaschi ovviamente devono risalire, ma nelle annate pre Gasperini dove l’Atalanta ha raggiunto l’Europa quali erano le medie? Dal 1984 al 2016, considerando le annate in cui si è conquistato minimo il 7° posto (1989, 1990, 1993 e 2001) la media era di circa di 19 punti dopo 11 gare.

Atalanta dopo 11 giornate periodo pre e post Gasperini

2026/2027 (14 punti)
2025/2026 (13 punti)
2024/2025 (22 punti)
2023/2024 (19 punti)
2022/2023 (24 punti)
2021/2022 (19 punti)
2020/2021 (18 punti)
2019/2020 (21 punti)
2018/2019 (15 punti)
2017/2018 (15 punti)
2016/2017 (19 punti)

Atalanta dopo 11 giornate con almeno un 7° posto conquistato (dal 1984 al 2016)

1988/1989 (18 punti)
1989/1990 (19 punti)
1992/1993 (16 punti)
2000/2001 (22 punti)

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