Stato di forma: svettano Roma e Lazio, poi in quattro a 12 punti! Crollo Napoli

Qual è lo stato di forma delle venti partecipanti alla Serie A 2026/27? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. In vetta a questa speciale graduatoria ecco le due squadre della Capitale: la Lazio di Gattuso e la Roma di Gasperini hanno infatti conquistato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Con un punto in meno ben quattro squadre: c'è l'Inter di Chivu insieme al Como di Fabregas battuto ieri a San Siro proprio dai nerazzurri, ma ci sono anche il Milan di Amorim e il Bologna di Palladino che sta rapidamente risalendo la classifica dopo il cambio di allenatore.

Tre big in crisi

In negativo spiccano soprattutto tre squadre costruite per ben altro ruolino di marcia. La Juventus di Spalletti reduce dal pareggio contro la Fiorentina ha conquistato solo sette punti negli ultimi cinque turni. Peggio il Napoli di Allegri e l'Atalanta di Sarri che viaggiano nell'ultimo periodo con una media di un punto a partita: una vittoria, due pareggi e due sconfitte da metà ottobre in poi. In fondo a questa speciale graduatoria l'Udinese reduce dal passaggio da Runjaic a Zanetti e il Sassuolo pronto a dare il benservito ad Aquilani dopo la sconfitta rimediata sabato sera all'Olimpico contro la Roma. Di seguito il dato.

I punti conquistati nelle ultime cinque partite di campionato

Lazio 13 punti

Roma 13

Inter 12

Como 12

Milan 12

Bologna 12

Frosinone 10

Genoa 9

Torino 7

Juventus 7

Venezia 6

Napoli 5

Fiorentina 5

Atalanta 5

Parma 4

Lecce 4

Monza 3

Cagliari 3

Udinese 1

Sassuolo 0