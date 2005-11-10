La crescita di Pio Esposito: lo scorso anno aveva raggiunto questi numeri solo a fine gennaio

L'Inter si gode l'ottimo successo arrivato contro il Como, partita tenuta in mano dall'inizio alla fine e mai stata in discussione. Il 2-0 di San Siro ha fatto vedere il solito straripante Marcus Thuram, ma anche un Francesco Pio Esposito in versione deluxe non solo per il gol segnato.

Gol e non solo contro il Como

La rete arrivata su assist di Spence è di quelle da bomber di razza, un taglio netto sul primo palo ad anticipare un difensore come Jacobo Ramon, non proprio il peggiore della Serie A. La sua partita ha visto però anche tanto altro, come il movimento ad abbassarsi con sventagliata che ha avviato l'azione del 2-0. Un Pio Esposito in crescita costante da tutti i punti di vista insomma.

Questi numeri lo scorso anno li ha raggiunti solo a fine gennaio

Quel che risalta però come spesso capita sono i numeri: in questa stagione il classe 2005 ha segnato 3 gol in campionato su 11 partite, a cui aggiungere anche due assist. Poi la Champions League, con il bel gol contro il Feyenoord. Numeri in crescita, che hanno mostrato una crescita rispetto allo scorso anno in cui aveva comunque già avuto un peso nell'economia nerazzurra. Nelle prime 11 di campionato aveva segnato solo un gol, così come nelle prime 4 di Champions League. Per trovare 3 gol in Serie A bisogna scivolare fino al 23 gennaio, gara contro il Pisa. Uno score che quest'anno ha raggiunto due mesi e mezzo prima.