Contatto Viery-Thuram, Cruciani: "Non vedo ingiustizie. Non è rigore netto o solare"

Nel corso del podcast Numer1, Giuseppe Cruciani ha commentato la mancata assegnazione del calcio di rigore per il contatto Viery-Thuram in Inter-Fiorentina: "Francamente non vedo ingiustizie. Quali sarebbero? Il mancato rigore su Thuram? Può accadere. Non è un rigore netto o solare, perché si può anche interpretare come Thuram che allunga la gamba su quella del giocatore della Fiorentina.

Se vai a scandagliare frame per frame al rallentatore trovi falli in qualsiasi azione: se un difensore mette la gamba e tocca l'avversario sembra sempre rigore. Oggi l'arbitro di campo è tornato al centro delle decisioni.

Gli errori c'erano prima e potranno esserci anche quest'anno. Come non c'è oggettività sul rigore assegnato all'Inter per le mani addosso di Valdepenas, non c'è oggettività neppure su quello precedente. Il contatto Thuram-Viery può essere fallo, ma può anche non esserlo se l'arbitro dal campo in quel momento ha la sensazione che non ci sia".