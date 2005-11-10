Serie A, la Flop 11 dopo 8 giornate: Kolo Muani certifica il problema in attacco della Juve

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Serie A, la Flop 11 dopo 8 giornate: Kolo Muani certifica il problema in attacco della JuveFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 11:23Serie A
autore Gaetano Mocciaro
27.10.2026 11:23Serie A
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Cambiano 6/11 nella Flop 11 di Serie A dopo 8 giornate: in porta Muric prende i posto di Skorupski; in difesa Vojvoda e Diego Carlos rimpiazzano Britschgi e Halhal; a centrocampo Ngom prende il posto di Fabbian. Davanti Geubbels e Kolo Muani tolgono il posto a Stulic e Lucca. Questo il 4-3-3 che fa fede alle medie voto di Tuttomercatoweb:
Arijanet Muric (Sassuolo) 5.36
Mergim Vojvoda (Udinese) 5.50
Diego Carlos (Parma) 5.25
Matias Moreno (Venezia) 5.40
Victor Valdepenas (Fiorentina) 5.33
Unai Gomez (Udinese) 5.50
Djibril Sow (Genoa) 5.50
Oumar Ngom (Lecce) 5.56
El Bilal Touré (Parma) 5.38
Randal Kolo Muani (Juventus) 5.36
Willem Geubbels (Lecce) 5.30
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