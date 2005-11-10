Serie A, i migliori 5 portieri dopo 8 giornate: Palmisani perde la corona

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Serie A, i migliori 5 portieri dopo 8 giornate: Palmisani perde la coronaFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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27.10.2026 11:38Serie A
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Cambiano le prime cinque posizioni dei migliori portieri di Serie A dopo 8 giornate. Le quattro reti incassate da Lorenzo Palmisani a Bergamo gli costano il primo posto: il guardiano del Frosinone perde due posizioni. Primo balza Mile Svilar, che mantiene congelata la sua media da infortunato. Guadagna tre posizioni Carnesecchi, ora in piazza d'onore. Perdono una posizione Mandas e Stankovic. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.
1. Mile Svilar (Roma) 6.50 (5)
2. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.44 (8)
3. Lorenzo Palmisani (Frosinone) 6.44 (8)
4. Christos Mandas (Lazio) 6.44 (8)
5. Filip Stankovic (Venezia) 6.38 (8)
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