Caprile verso la convocazione con l'Albania? Non ha deciso, ma ci sta pensando seriamente

Uno dei migliori portieri italiani attualmente in circolazione potrebbe non giocare mai con la nostra Nazionale. Elia Caprile era stato convocato qualche tempo fa da Spalletti, ma non ha mai esordito e per questo è libero di rappresentare un'altra maglia qualora ci dovesse essere l'opportunità. Nei giorni scorsi ha ottenuto la cittadinanza albanese grazie alla moglie e pare possa essere convocato da Rolando Maran.

Italia coperta

In quella zona di campo gli azzurri non avranno mai problemi. Perché oltre a Donnarumma - che è destinato a essere in Nazionale per almeno altri dieci anni - ci sono Carnesecchi e Vicario, portieri abituati a un certo tipo di palcoscenico e che rappresentano sicurezze. Dunque la possibilità di giocare con la maglia dell'Italia è ridotta al lumicino, invece nell'Albania avrebbe la strada spianata. In questo momento ci sono Dajsinani, Etrit Berisha e Alan Sherri, suo compagno di squadra al Cagliari.

Decisione non ancora presa

Chiaramente queste sono settimane di riflessione per il portiere, che non ha ancora scelto se rappresentare l'Albania, ma è chiaro che sia un'ipotesi che lo lusinga. È possibile che prenda una decisione anche prima di questa pausa delle nazionali, con Maran che aspetta una decisione definitiva a breve giro di posta.