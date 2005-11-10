Parma, Cherubini blinda Gilardino: "Un mese nel calcio è poco. Dispiaciuto per le critiche a Krause"

Federico Cherubini, ad del Parma, blinda Alberto Gilardino sulla panchina della squadra ducale, anche dopo le tre sconfitte di fila: "Mi dispiace vedere come scorsa settimana, dopo il Torino, il presidente abbia ricevuto critiche che non spettano a lui ma a noi. Mi piacerebbe anche approfondire il tema della distanza della società coi tifosi. Vorrei capire come fare qualcosa di diverso, vedo ogni giorno cosa facciamo a livello di prima squadra e partecipazione ai club dei tifosi. Non riesco a capire cosa ci manca. Credo che la percezione dei risultati negativi dia una sensazione di distanza, quando noi siamo totalmente a disposizione della comunità. Mi è stato detto che avrei sospeso un tavolo di confronto con i tifosi, ma era già stato sospeso e sarei contento di risedermi a un tavolo di confronto. La vicinanza che abbiamo alla tifoseria è doverosa, è un dover ascoltare ma la decisioni spettano alla società e questo lo rivendico, anche in questo momento che è difficile.

Credo sia giusto, anche perché io non solo sono convinto che questa squadra e questo gruppo di lavoro ha tutte le competenze e le qualità per raggiungere gli obiettivi. Gilardino ha iniziato da pochissimo, si è trovato di fronte a partite difficili, siamo convinti che ci vorrà tempo con le nuove idee e metodologie. Domani è un primo passo nella direzione di iniziare un cammino nuovo".