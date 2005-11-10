Una leggenda del Milan come Adriano Galliani riparte... dall'Inter

Adriano Galliani è pronto a tornare in campo. Non con una campagna acquisti, non per inseguire l'ennesimo trofeo e nemmeno per riportare un altro club in Serie A. Questa volta la partita è quella per la presidenza della FIGC e il primo passo ha qualcosa di decisamente particolare: il dirigente che ha scritto pagine indimenticabili della storia rossonera si è ufficialmente tesserato come dirigente accompagnatore dell'Enotria 1908, società dilettantistica di Milano. Dalle notti di Champions League alla modulistica federale, insomma, il passo è più breve di quanto si possa immaginare. Ma la vera sorpresa arriva guardando il sito ufficiale dell'Inter, dove l'Enotria compare nell'elenco dei centri di formazione nerazzurri. Dopo una vita trascorsa a costruire successi con il Milan di Silvio Berlusconi, il Condor si ritrova così a passare, almeno burocraticamente, da un ambiente legato ai colori della grande rivale cittadina. Una coincidenza che, dalle parti di Milanello, potrebbe strappare più di un sorriso.

Stavolta nessun derby, l'obiettivo è la FIGC

Niente derby di mercato, però, e chiaramente nessun cambio di bandiera: il tesseramento è un passaggio formale necessario per poter presentare la candidatura alla guida della Federcalcio. Galliani non si è trasformato in un dirigente dell'Inter, ma ha semplicemente trovato una società dilettantistica attraverso cui completare l'iter richiesto. Il personaggio, del resto, conosce perfettamente i meccanismi del pallone italiano: da amministratore delegato del Milan ha costruito una delle epoche più vincenti della storia rossonera, mentre negli ultimi anni ha accompagnato la crescita del Monza fino alla clamorosa promozione in Serie A. Adesso, a 82 anni suonati, punta alla poltrona federale.

Il volo del Condor decolla dal club affiliato all'Inter

La partita, però, si gioca anche fuori dal campo. Entro il 4 novembre dovranno essere presentate le candidature, mentre il voto per la presidenza FIGC è fissato al 14 dicembre. Galliani cerca consensi tra le società di Serie A, alcune delle quali devono ancora sciogliere le riserve sul sostegno a Giovanni Malagò. Il Condor è dunque tornato a volare, anche se stavolta non dovrà convincere un campione a firmare o chiudere un colpo all'ultimo minuto: dovrà costruire una maggioranza. E proverà a farlo decollando proprio da un club affiliato all'Inter.