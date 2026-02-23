Tutti gli hermanos di Mariano Troilo: chi sono e dove giocavano i 7 argentini di Parma

Si scrive Parma, si legge Argentina. Ma dove giocavano i sette crack acquistati negli ultimi anni dai gialloblù? All'indomani del gol di Mariano Troilo a San Siro, è cresciuta ancora di più l'attenzione mediatica nei confronti dell'insolita "colonia latina" presente in Emilia.

Il difensore classe 2003, prelevato quest'estate dal Belgrano per oltre 7 milioni di euro, non è infatti l'unico calciatore argentino presente nella rosa di mister Cuesta. Restando in difesa, c'è anche l'ex Lanus Lautaro Valenti, italo-argentino classe '99 acquistato per 10 milioni dal Lanus nell'estate del 2021 dopo la precedente stagione in prestito sempre a Parma. Si prosegue con Franco Carboni, laterale italo-argentino classe 2003 arrivato in prestito dall'Inter lo scorso gennaio: anche se il suo cartellino appartiene ai nerazzurri, in patria ha già giocato con River Plate e Lanus

Ci spostiamo a centrocampo per trovare altri due aficionados del mate: Nahuel Estevez, classe 2005 scuola Estudiantes preso dal Crotone per poco più di un milione nell'estate del 2022, e Christian Ordonez, classe 2004 acquistato dal Velez lo scorso luglio per 8,5 milioni di euro. La ciliegina sulla torta è ovviamente in attacco, con bomber Mateo Pellegrino: pure il classe 2001 è stato prelevato dal Velez, peraltro per soli 2 milioni, a febbraio 2025. Senza dimenticare il giovanissimo Lucas Scarlato, trequartista del 2009 che i gialloblù hanno strappato al River Plate a fine gennaio 2026: per adesso gioca nelle giovanili, ma un domani chissà... Le stimmate sono quelle di un potenziale crack.

Il rendimento stagionale della colonia argentina gialloblù

Mariano Troilo, preso dal Belgrano

12 presenze e 1 gol (846 minuti giocati)

Lautaro Valenti, preso dal Lanus

20 presenze (1712 minuti giocati)

Franco Carboni, preso in prestito dall'Inter

20 presenze e 1 assist (1001 minuti giocati)

Nahuel Estevez, preso dal Crotone

25 presenze (995 minuti giocati)

Christian Ordonez, preso dal Velez

20 presenze e 1 assist (852 minuti giocati)

Mateo Pellegrino, preso dal Velez

28 presenze, 10 gol e 1 assist (2313 minuti giocati)

*Lucas Scarlato, preso dal River Plate

Giovanili del Parma