Napoli, riecco De Bruyne: il belga da ieri è in Italia. Al via l'ultima parte del recupero

Nonostante la sconfitta in rimonta subita contro l'Atalanta e tutte le polemiche che ne sono seguite, il Napoli nella giornata di ieri ha avuto anche modo di sorridere per una buona notizia. Come infatti riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, infatti, è rientrato in Italia il centrocampista Kevin De Bruyne.

Il belga, si legge, è arrivato ieri nel primo pomeriggio in Campania e già da oggi potrebbe rivedersi a Castel Volturno per iniziare tutto l'iter dell'ultima parte del recupero ed essere così a disposizione di Antonio Conte per la volata finale del campionato e di Rudi Garcia in vista dell'imminente Mondiale negli Stati Uniti.

KDB è fuori dallo scorso 25 ottobre a causa del gravissimo infortunio al bicipite femorale alla coscia destra che ha necessitato di un intervento chirurgico svolto ad Anversa. Con la maglia del Napoli, prima del problema fisico, l'ex Manchester City aveva messo a referto undici presenze tra campionato e Champions League impreziosite da 4 gol e 2 assist.