Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il punto sulla B: Cesena in crisi, un buon Pescara perde a Venezia

Il punto sulla B: Cesena in crisi, un buon Pescara perde a VeneziaTUTTO mercato WEB
Michele Mignani
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
Oggi alle 08:04Serie B
Luca Esposito

Va in archivio un’altra giornata del campionato di serie B ed è piuttosto chiaro che saranno in quattro a giocarsi fino alla fine la promozione diretta. Delle big del torneo solo il Frosinone non è riuscito a conquistare l’intera posta in palio: il 2-2 contro l’Empoli non cambia di una virgola il giudizio positivo sui ciociari, vera e propria rivelazione del torneo cadetto. Stavolta un plauso ai toscani: per i biancazzurri la miglior prova della stagione in uno stadio difficile, con la doppietta di Shpendi favorita da una performance eccellente di Elia sulla corsia di sinistra. Per le altre vittorie abbastanza sofferte. Il Venezia, a sorpresa in svantaggio, batte per 3-2 il Pescara e alimenta l’entusiasmo incontenibile del popolo del Penzo, con Adorante ancora una volta nel tabellino dei marcatori e una squadra bella da vedere dalla cintola in su. Onore delle armi per i biancazzurri di Gorgone che, per quanto producono da diverse settimane, continuano a raccogliere meno di quanto meriterebbero. La classifica è sotto gli occhi di tutti e pensare alla salvezza, oggi, sembra utopistico, ma guai a pensare che il Pescara abbia tirato i remi in barca. Il Monza, pur continuando a balbettare sul piano del gioco, espugna Carrara con l’ennesima perla di Hernani, l’acquisto top di tutta la sessione invernale del calciomercato. La formazione di Calabro, in una posizione di classifica tutto sommato tranquilla e in linea con le potenzialità della rosa, sembra stia vivendo comunque un periodo di involuzione e bisognerà guardarsi alle spalle per evitare sgradite sorprese.

Anche il 3-0 del Palermo non deve offuscare la prova generosa e gagliarda del Sudtirol di Castori che, fino allo 0-0, aveva mostrato una certa padronanza tattica reclamando per la concessione di un rigore contro che tanto ha fatto arrabbiare il trainer marchigiano. Palese, però, il divario tecnico, alla lunga i rosanero hanno dominato e aggiunto tre punti d’oro alla classifica. In caduta libera il Cesena, sconfitto in casa dallo Spezia: nel giorno in cui Donadoni si giocava tutto è invece Mignani a essere sotto osservazione. In tribuna al Manuzzi c’era Pecchia, soltanto una casualità? Il Catanzaro continua a volare ed espugna per 1-3 il Comunale di Chiavari consolidando la propria posizione nei playoff, mentre la Juve Stabia cade per la prima volta tra le mura amiche del Menti contro un Modena in ripresa ma graziato da Gabrielloni che ha fallito il rigore del potenziale 2-2. Per quanto riguarda la zona retrocessione da segnalare l’1-1 tra Padova e Bari, analogo risultato tra Reggiana e Avellino con Ballardini che esordisce sulla panchina dei lupi con un pari che permetterà di preparare il derby con la Juve Stabia con maggiore serenità. La Sampdoria, invece, perde contro il Mantova vanificando l’iniziale e illusorio vantaggio: i virgiliani si impongono per 2-1 e l’esultanza sfrenata del presidente a fine gara conferma quanto i biancorossi tenessero al successo per rilanciarsi in chiave salvezza diretta.

Risultati

Frosinone-Empoli 2-2: 18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)
Virtus Entella-Catanzaro 1-3: 45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)
Mantova-Sampdoria 2-1: 14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)
Padova-Bari 1-1: 13' Di Mariano (P), 45'+1 45'+1 Piscopo (B)
Palermo-Sudtirol 3-0: 21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni
Venezia-Pescara 3-2: 18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)
Cesena-Spezia 2-3: 4' Shpendi (C), 17' e 77' Artistico (S), 53' Frabotta (C), 67' Aurelio (S)
Carrarese-Monza 0-1: 49' Hernani
Juve Stabia-Modena 1-2: 3' Zanimacchia (M), 23' Zampano (M), 74' Mosti (J)
Reggiana-Avellino 1-1: 5’ Portanova (R), 29’ Enrici (A)

Classifica
Venezia 56
Monza 54
Frosinone 53
Palermo 51
Catanzaro 44
Modena 43
Juve Stabia 38
Cesena 37
SudTirol 33
Carrarese 30
Empoli 30
Padova 30
Sampdoria 29
Avellino 29
Mantova 26
Reggiana 26
Spezia 25
Virtus Entella 25
Bari 22
Pescara 18

Articoli correlati
Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo a vele spiegate, per Ghedjemis la doppia... Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo a vele spiegate, per Ghedjemis la doppia cifra
Frosinone, Koutsoupias: "Convinti di portarla a casa dopo il 2-2 ma questa è la strada... Frosinone, Koutsoupias: "Convinti di portarla a casa dopo il 2-2 ma questa è la strada giusta"
Empoli, Dionisi dopo il 2-2 a Frosinone: "C'è del rammarico ma anche un po' più di... Empoli, Dionisi dopo il 2-2 a Frosinone: "C'è del rammarico ma anche un po' più di autostima"
Altre notizie Serie B
Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo a vele spiegate, per Ghedjemis la doppia... Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo a vele spiegate, per Ghedjemis la doppia cifra
Il punto sulla B: Cesena in crisi, un buon Pescara perde a Venezia Il punto sulla B: Cesena in crisi, un buon Pescara perde a Venezia
Reggiana, Girma: “Punto amaro, senza gol non si vince. Dispiace per i fischi” Reggiana, Girma: “Punto amaro, senza gol non si vince. Dispiace per i fischi”
Avellino, Sounas: "Punto che ci fa ripartire. Con Ballardini lavoreremo per essere... Avellino, Sounas: "Punto che ci fa ripartire. Con Ballardini lavoreremo per essere più concreti"
Avellino, Ballardini: “Mi ha fatto piacere vedere l’atteggiamento dei ragazzi” Avellino, Ballardini: “Mi ha fatto piacere vedere l’atteggiamento dei ragazzi”
Sampdoria, testa alla sfida col Bari: la situazione di Cherubini e Begic, migliora... TMWSampdoria, testa alla sfida col Bari: la situazione di Cherubini e Begic, migliora Palma
Avellino, Sala: "Punto importante a Reggio Emilia, ora dobbiamo essere più squadra"... Avellino, Sala: "Punto importante a Reggio Emilia, ora dobbiamo essere più squadra"
Reggiana, Rubinacci: “il punto ottenuto è un mezzo risultato positivo valutando per... Reggiana, Rubinacci: “il punto ottenuto è un mezzo risultato positivo valutando per come è iniziata la partita”
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Le più lette
1 Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare
2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
3 Fiorentina-Pisa, le probabili formazioni: ballottaggio Ndour-Fabbian, esordio dal 1' per Iling Jr
4 Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
5 Adani sulla Juve: "Alcuni giocatori non sembrano da A. E Thiago Motta aveva tre punti in più..."
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Gasperini ne fa 3 alla Cremonese e aggancia il Napoli. Poi parla del paragone Roma-Atalanta
Immagine top news n.2 Un gol e altre mille polemiche. La sconfitta contro il Parma allontana lo Scudetto dal Milan
Immagine top news n.3 L'Atalanta vince 2-1, furia Napoli. Manna: "Vergogna, poi facciamo la figura dei coglioni"
Immagine top news n.4 C'è una nuvola nel cielo limpido di Roma: lo stop di Hermoso. Tutte le partite saltate in stagione
Immagine top news n.5 Roma, Gasperini: "Grandi risposte da tutti. Champions? Si deciderà tutto alla fine"
Immagine top news n.6 Tre gol, porta inviolata e messaggio al campionato: sì, la Roma può tornare a riveder le stelle
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: la Roma è terza insieme al Napoli, la Cremonese ora rischia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.3 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Juve, guai a sparare addosso a Spalletti. E su Yildiz dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Duro attacco di Pavan a Baroni: "Il tecnico più in linea con la mediocrità manifesta del Torino"
Immagine news Serie A n.2 Tra una settimana Roma-Juventus, Gasperini: "Partita importante ma non determinante"
Immagine news Serie A n.3 In Spagna sganciano la bomba: Simeone ha un accordo con l'Inter per la prossima stagione
Immagine news Serie A n.4 Milan, per Loftus-Cheek il rischio è che la stagione sia finita. Corvi gli ha scritto su Whatsapp
Immagine news Serie A n.5 Torino nel baratro, Baroni alla porta: Cairo e Petrachi aspettano il sì di D’Aversa
Immagine news Serie A n.6 Liverani e l'addio alla Lazio: "Lotito non vedeva di buon occhio i reduci dalla gestione Cragnotti"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo a vele spiegate, per Ghedjemis la doppia cifra
Immagine news Serie B n.2 Il punto sulla B: Cesena in crisi, un buon Pescara perde a Venezia
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Girma: “Punto amaro, senza gol non si vince. Dispiace per i fischi”
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Sounas: "Punto che ci fa ripartire. Con Ballardini lavoreremo per essere più concreti"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Ballardini: “Mi ha fatto piacere vedere l’atteggiamento dei ragazzi”
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, testa alla sfida col Bari: la situazione di Cherubini e Begic, migliora Palma
Serie C
Immagine news Serie C n.1 L'Union Brescia vince sotto gli occhi di Guardiola: "Bravi, riportate la squadra dove merita"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, crisi profonda: ds nervoso, Iervolino contestato. Oggi l'esonero di Raffaele
Immagine news Serie C n.3 Serie C, si chiude 28ª giornata si chiude oggi: Vicenza per la fuga. Le classifiche aggiornate
Immagine news Serie C n.4 Forlì, Miramari: "A Terni senza paura. Priorità salvezza, ma vogliamo crescere ancora"
Immagine news Serie C n.5 Campobasso, Cirrincione: "Ai playoff può succedere di tutto, se arriverà la B subito saremo pronti"
Immagine news Serie C n.6 Catania, Toscano: "Non una vittoria bella ma voluta. Ora testa alla Salernitana"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Piovani: "Sconfitta immeritata, fa male perché era uno scontro diretto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma batte l'Inter 0-1 e si conferma in vetta alla classifica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV