Il punto sulla B: Cesena in crisi, un buon Pescara perde a Venezia

Va in archivio un’altra giornata del campionato di serie B ed è piuttosto chiaro che saranno in quattro a giocarsi fino alla fine la promozione diretta. Delle big del torneo solo il Frosinone non è riuscito a conquistare l’intera posta in palio: il 2-2 contro l’Empoli non cambia di una virgola il giudizio positivo sui ciociari, vera e propria rivelazione del torneo cadetto. Stavolta un plauso ai toscani: per i biancazzurri la miglior prova della stagione in uno stadio difficile, con la doppietta di Shpendi favorita da una performance eccellente di Elia sulla corsia di sinistra. Per le altre vittorie abbastanza sofferte. Il Venezia, a sorpresa in svantaggio, batte per 3-2 il Pescara e alimenta l’entusiasmo incontenibile del popolo del Penzo, con Adorante ancora una volta nel tabellino dei marcatori e una squadra bella da vedere dalla cintola in su. Onore delle armi per i biancazzurri di Gorgone che, per quanto producono da diverse settimane, continuano a raccogliere meno di quanto meriterebbero. La classifica è sotto gli occhi di tutti e pensare alla salvezza, oggi, sembra utopistico, ma guai a pensare che il Pescara abbia tirato i remi in barca. Il Monza, pur continuando a balbettare sul piano del gioco, espugna Carrara con l’ennesima perla di Hernani, l’acquisto top di tutta la sessione invernale del calciomercato. La formazione di Calabro, in una posizione di classifica tutto sommato tranquilla e in linea con le potenzialità della rosa, sembra stia vivendo comunque un periodo di involuzione e bisognerà guardarsi alle spalle per evitare sgradite sorprese.

Anche il 3-0 del Palermo non deve offuscare la prova generosa e gagliarda del Sudtirol di Castori che, fino allo 0-0, aveva mostrato una certa padronanza tattica reclamando per la concessione di un rigore contro che tanto ha fatto arrabbiare il trainer marchigiano. Palese, però, il divario tecnico, alla lunga i rosanero hanno dominato e aggiunto tre punti d’oro alla classifica. In caduta libera il Cesena, sconfitto in casa dallo Spezia: nel giorno in cui Donadoni si giocava tutto è invece Mignani a essere sotto osservazione. In tribuna al Manuzzi c’era Pecchia, soltanto una casualità? Il Catanzaro continua a volare ed espugna per 1-3 il Comunale di Chiavari consolidando la propria posizione nei playoff, mentre la Juve Stabia cade per la prima volta tra le mura amiche del Menti contro un Modena in ripresa ma graziato da Gabrielloni che ha fallito il rigore del potenziale 2-2. Per quanto riguarda la zona retrocessione da segnalare l’1-1 tra Padova e Bari, analogo risultato tra Reggiana e Avellino con Ballardini che esordisce sulla panchina dei lupi con un pari che permetterà di preparare il derby con la Juve Stabia con maggiore serenità. La Sampdoria, invece, perde contro il Mantova vanificando l’iniziale e illusorio vantaggio: i virgiliani si impongono per 2-1 e l’esultanza sfrenata del presidente a fine gara conferma quanto i biancorossi tenessero al successo per rilanciarsi in chiave salvezza diretta.

Risultati

Frosinone-Empoli 2-2: 18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)

Virtus Entella-Catanzaro 1-3: 45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)

Mantova-Sampdoria 2-1: 14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)

Padova-Bari 1-1: 13' Di Mariano (P), 45'+1 45'+1 Piscopo (B)

Palermo-Sudtirol 3-0: 21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni

Venezia-Pescara 3-2: 18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)

Cesena-Spezia 2-3: 4' Shpendi (C), 17' e 77' Artistico (S), 53' Frabotta (C), 67' Aurelio (S)

Carrarese-Monza 0-1: 49' Hernani

Juve Stabia-Modena 1-2: 3' Zanimacchia (M), 23' Zampano (M), 74' Mosti (J)

Reggiana-Avellino 1-1: 5’ Portanova (R), 29’ Enrici (A)

Classifica

Venezia 56

Monza 54

Frosinone 53

Palermo 51

Catanzaro 44

Modena 43

Juve Stabia 38

Cesena 37

SudTirol 33

Carrarese 30

Empoli 30

Padova 30

Sampdoria 29

Avellino 29

Mantova 26

Reggiana 26

Spezia 25

Virtus Entella 25

Bari 22

Pescara 18