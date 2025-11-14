Ancelotti sul Milan: "Allegri semplifica ciò che tanti complicano. Modric è ancora tra i migliori"

È un Carlo Ancelotti che parla a 360 gradi quello che ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Il commissario tecnico del Brasile si è espresso anche sull'andamento della Serie A, esprimendo un po' la sua opinione sul campionato: "È bello, equilibrato e con la Roma in testa, che è una sorpresa. Con Gasperini ho Wesley, e qui nel mio staff c'è Juan, ex giallorosso col quale parliamo tanto della Roma. Mi fa piacere vederla li davanti".

Immancabili due battute sul Milan, suo club del cuore: "Sta facendo bene approfittando di un grande vantaggio, il fatto di non giocare in Europa, e della praticità di Allegri, Max ha semplificato ciò che tanti cercano di complicare. Non ci vuole molto".

Solo elogi infine per il suo ex centrocampista, Luka Modric: "Sono contentissimo che stia rimanendo su livelli altissimi, e la cosa per me non è assolutamente sorprendente. Sapevo che avrebbe fatto bene perché ha l'obiettivo del Mondiale, gioca una volta a settimana e l'anno scorso nel mio Madrid è stato l'unico giocatore che non ha saltato un solo allenamento. Come fa? Genetica e serietà, è semplice. È ancora uno dei migliori centrocampisti che ci sono in circolazione. Ho letto che si parla di un altro anno di contratto, può farlo senza problemi".