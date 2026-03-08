Anche l'Hellas Verona espugna Bologna: 7° ko interno dei rossoblù nelle ultime 9 partite

Altra sconfitta casalinga per il Bologna, che negli ultimi mesi sta faticando e non poco a trovare continuità nel passo tra le mura amiche. E dalla contesa domenicale delle ore 15 del Dall'Ara, valevole per la 28^ giornata di Serie A, è dunque l'Hellas Verona ad uscire trionfante, espugnando per 2-1 il campo dei rossoblù di Italiano e mettendosi in tasca tre punti che, alla luce delle recenti evoluzioni e dei vari risultati maturati nel fine settimana, possono rappresentare un ultimo appiglio di speranza nella lotta per non retrocedere dei gialloblù.

Senza voler sminuire il successo dell'Hellas Verona, si può dire che vincere a Bologna ultimamente non suoni come un'impresa. A testimonianza del concetto espresso, arrivano in supporto i dati: dall'inizio del mese di dicembre del 2025, infatti, i rossoblù sono in assoluto la squadra dei top 5 campionati europei ad aver perso più partite tra le mura amiche.

Sette le sconfitte al Dall'Ara del Bologna, sulle ultime nove partite giocate in campionato tra le mura amiche, con giusto una vittoria (1-0 sull'Udinese) e un pareggio. Le sette sconfitte collezionate dal Bologna nelle ultime nove partite in casa sono tante quante gli emiliani avevano collezionate nelle precedenti 62 gare al Dall'Ara in Serie A, testimonianza delle difficoltà recenti che vivono i rossoblù.