Apoteosi Genoa, ma Ellertsson si ferma prima dell'intervallo: oggi sarà valutato. Il punto

Le immagini del "Ferraris" in estasi sono ancora nitide negli occhi dei tifosi rossoblù. Il Genoa festeggia i tre punti contro la Juventus e si prepara al prossimo match di campionato in quel di Lecce. Non c'è tempo per tirare il fiato, domenica al Via del Mare la squadra di Daniele De Rossi affronterà i salentini di Eusebio Di Francesco in un match importante per mettere ulteriore fieno in cascina ma soprattutto dare continuità alle tre vittorie arrivate in quattro gare, due delle quali consecutive contro Venezia e bianconeri.

Da valutare Ellertsson

E' fissata per oggi infatti la ripresa dei lavori al "Signorini" di Pegli con il gruppo che sarà diviso fra chi ha giocato contro i bianconeri e chi invece ha collezionato meno minuti o non è sceso in campo. Sarà anche l'occasione per valutare le condizioni di Mikael Ellertsson. Il jolly rossoblù ha dovuto alzare bandiera bianca al tramonto della prima frazione di gara per un problema alla caviglia.

Il retroscena sul cambio

Il tecnico Daniele De Rossi infatti non avrebbe voluto privarsi subito dell'islandese per evitare di riempire uno slot delle sostituzioni ma procedere con il cambio nel primo tempo. Il momento però era molto delicato e, per evitare di lasciare occasioni ai bianconeri, ha preferito inserire Mitaj che ha disputato anche lui un'ottima partita.