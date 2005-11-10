Okoye salva la panchina a Runjaic. Ma l'Udinese deve tornare alla vittoria prima o poi

Per un punto Runjaic non perde la cappa, almeno per ora. La parata di Okoye sul rigore di Bernabé porta un pareggio in casa Udinese e salva il tecnico tedesco, dandogli almeno un'altra partita di autonomia. Certo, contro la Roma il compito sarà molto più difficile rispetto a quello con il Parma.

La classifica non sorride

Cinque punti, proprio come il Parma, con la fortuna di avere dietro il Venezia e che la Fiorentina giochi stasera. Poi c'è il Sassuolo, a tre distanze, ma la necessità è quella di ritrovare prima o poi la vittoria. Sono tornati Zaniolo e Davis: può essere un doppio inserimento che cambia le carte in tavola. Ma sabato sarà già un altro banco di prova con rischio esonero.

Le parole alla fine della partita

“È stato un piccolo passo avanti. Finalmente abbiamo avuto un clean sheet, un po’ strano a causa del rigore e della parata di Okoye. Siamo stati la squadra migliore in campo, abbiamo avuto molte occasioni in attacco rispetto a loro. Abbiamo avuto più voglia di vincere. Ma queste partite sono sempre pericolose, soprattutto nel nostro momento. Un punto fuori casa è importante in generale, ma volevamo vincere oggi. Si è visto quanto sono importanti Zaniolo e Davis. Anche gli altri giocatori hanno fatto un fantastico lavoro”.