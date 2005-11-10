Aquilani: "Domani sarà la prima all'Olimpico da tecnico. Questo non me lo toglie nessuno"

Alberto Aquilani si gioca una parte del suo futuro al Sassuolo contro la Roma, club che ha segnato il passato da calciatore del tecnico. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per l'11^ giornata di Serie A, ha spiegato: "È una sfida importante anche per quello che rappresenta la mia persona e mi sarebbe piaciuto tornare all'Olimpico con un umore differente, ma bisogna essere uomini e guardare in faccia la realtà e bisogna prepararla andando ad analizzare le cose che possiamo migliorare. C'è l'aspetto tattico sicuramente, ma bisogna crescere e aumentare la percezione del pericolo perché stiamo pagando a caro prezzo degli errori evitabili. Il gol con la Fiorentina nel primo tempo non lo puoi prendere, manca un minuto, sei in 10 dentro l'area contro 2 della Fiorentina e quel gol è stata una mazzata, probabilmente ci manca un po' di morale. Poi la partita dura 90 minuti, si può perdere in un determinato modo, ma poi devi mettere dentro tante cose e conta più l'uomo che il calciatore".

Gara speciale anche per lei, c'è spazio per il suo passato nonostante le difficoltà?

"Da allenatore è la prima volta che entro in quello stadio e questo non me lo toglie nessuno. Devo mettere da parte le emozioni perché una volta che scendiamo in campo non c'è spazio per quello".

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