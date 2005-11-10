Sassuolo, Aquilani: "La società mi è stata vicina, sono io il primo a mettermi in discussione"

Alberto Aquilani, dopo un inizio positivo, sta deludendo le attese con il Sassuolo. I 10 gol presi nelle ultime due partite hanno sicuramente amplificato le difficoltà, alle quali lui deve porre rimedio, come spiegato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma: "Ho delle persone vicino che sono straordinarie, ma io sono l'allenatore e ora i risultati non ci sono, sono io il primo a mettermi in discussione perché cerco di uscire da questa situazione con una buona squadra a disposizione. La società mi è stata vicina, come avviene dal primo giorno. guardiamo avanti, sapendo che domani sarà una partita complicata ma bisogna andare e fare il meglio".

Si aspetta una reazione dai suoi?

"Non c'è altro modo che reagire. Dobbiamo reagire, stare dentro la partita. Bisogna fare le cose serie, dobbiamo correre un po' più degli avversari perché probabilmente anche questo ci sta mancando, vincere dei contrasti, andare sulle seconde palle, questo mi aspetto, sapendo che il 100% potrebbe non bastare, ma noi dal 100% in su dobbiamo farlo perché abbiamo una dignità".

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