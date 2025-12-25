Sogliano ha già battuto un colpo: cosa serve all'Hellas Verona nel mercato di gennaio

Difficile pensare a una sessione di mercato tranquilla per l'Hellas Verona, da quando a fare il mercato degli scaligeri c'è Sean Sogliano. E neanche la finestra di trasferimenti di gennaio 2026 dovrebbe scorrere in maniera monotona, a Verona. Almeno non secondo quanto suggeriscono le prime avvisaglie.

Intanto si può esordire ricordando che un acquisto l'Hellas Verona lo abbia già pronto e sia solo da formalizzare e poi ufficializzare: in arrivo dal Corinthians, la stessa squadra dalla quale è stato pescato Giovane giusto qualche mese fa, il portiere classe 2007 Arthur Borghi. E non sarà l'unica mossa per l'Hellas adesso.

La priorità del Verona per il mercato di riparazione sarà infatti l'innesto di un nuovo esterno per la fascia destra, considerando che il titolare Belghali è in Coppa d'Africa e che la sua riserva è il giovanissimo Cham, salito direttamente in Serie A dalla D in estate e accantonato dopo una discreta partenza. Non solo, anche per la trequarti Sogliano è a caccia: in estate sono stati letteralmente a un passo Baldanzi, poi rimasto a Roma, e Faivre ma numericamente il reparto è coperto. Andrà capito anche quali garanzie potranno dare sul piano fisico Serdar e Harroui. Ma da qui a gennaio, c'è da giurarci, Sogliano troverà nuove idee.