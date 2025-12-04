Arriva il sorteggio, l'ex medico della Nazionale: "Italia sottovalutata, ma al Mondiale ci sarà"

Siamo alla vigilia del sorteggio per il Mondiale 2026: domani a partire dalle 18 (orario italiano) si conosceranno i gironi delle squadre già qualificate e quelli in cui potrebbero finire invece le selezioni che devono ancora giocare il playoff, Italia compresa.

L'ex responsabile medico della Nazionale Italiana, Andrea Ferretti, intervenuto a Stile TV ha parlato anche della squadra guidata da Gennaro Gattuso. Queste le sue parole, cariche di fiducia per gli azzurri: "Penso che l’Italia parteciperà ai Mondiali, l’Italia è sottovalutata, ma non è male. E’ fatta di buoni giocatori e sono certo che Gattuso li metterà in campo nel modo giusto nella qualificazione e al Mondiale".

Poi ha aggiunto: "La Nazionale Italiana ce l’ho sempre nel cuore. Il secondo tempo contro la Norvegia è frutto di una gara che di fatto non aveva più un’importanza straordinaria ai fini della classifica perchè i giochi erano ormai fatti, ci può essere stato un calo di attenzione che non ci sarà nei playoff. Il primo tempo che era quello nel quale la squadra ha dato il meglio è stato buono, ma sono convinto che a marzo nelle due partite decisive non ci saranno cali".

Parlando di infortuni poi, il dott. Ferretti ha dato la sua opinione riguardo alle condizioni del centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka: "Il termine risentimento è generico, si utilizza prima di una diagnosi più approfondita che di solito richiede 24 o 48 ore perché l’eventuale danno possa essere qualificato in maniera più precisa".