Bologna, Lykogiannis: "Abbiamo un gruppo bellissimo, vogliamo difendere la vittoria dell'anno scorso"

Il Bologna vince allo scadere agli ottavi di Coppa Italia, superando il Parma 2-1. Queste le parole di Charalampos Lykogiannis al termine della sfida, ai microfoni di Mediaset: "Siamo partiti male, può capitare in queste partite. Sapevamo che oggi fosse una gara importantissima per noi, il nostro obiettivo era passare il turno, dobbiamo difendere la Coppa dell'anno scorso. Il secondo tempo è stato bellissimo, abbiamo ribaltato la partita".

La cosa più bella è l'energia del vostro gruppo, anche nei momenti difficili:

"Abbiamo un gruppo bellissimo, lo dico sempre. Questo ci dà l'energia di arrivare sempre più in alto, chi gioca, chi non gioca, chi subentra, tutti fanno bene. Siamo contenti del rientro di Ciro, sono stati 2-3 mesi difficili per lui, siamo contenti sia rientrato così, con una bella vittoria".

Da detentori della Coppa oggi non potevate non vincere:

"Dobbiamo difendere la coppia dell'anno scorso, sapevamo la partita sarebbe stata tosta contro una buona squadra, il nostro obiettivo era di superare il turno".