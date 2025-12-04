Vlahovic operato, Felici crack e le parole di Tare e Fabiani: le top news delle 22

Questo pomeriggio Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro. Lo fa sapere la Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale. L’intervento, si legge nel comunicato stampa, è stato eseguito dall’equipe dei prof. Ernest Schilders e Rowena Johnson, alla presenza del medico del Club Marco Freschi, presso Mayo Clinic Healthcare di Londra e il Wellington Hospital: è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo.

Bruttissime notizie per il Cagliari e per Mattia Felici: gli esami a cui si è sottoposto il fantasista, uscito dolorante dopo la gara di Coppa Italia persa ai rigori con il Napoli, hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio interessato. Felici, subentrato a Deiola nei minuti finali della partita con gli azzurri, aveva sentito dolore negli ultimi istanti della gara. Nell’immediato, aveva stretto i denti, calciando - e fallendo, traversa - il suo tiro di rigore. Poi, nella giornata di oggi, gli accertamenti e la tegola. Secondo quanto raccolto, l’operazione è in programma già nelle prossime ore.

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è stato interpellato anche sulla trattativa per il rinnovo di contratto di Mike Maignan nell'intervista pre-partita svolta all'Olimpico prima di affrontare la Lazio. Questa la sua risposta in merito: "Pensiamo alla partita, Mike è un ragazzo fantastico e cercheremo di trovare una strada insieme". Il dirigente ha poi dichiarato: "L'emozione è grande, sono tornato a casa mia. Per me è una partita ricca di emozioni, ma dobbiamo tornare sul campo. Sappiamo di contrare un avversario molto pericoloso, che vuole andare avanti come noi. Ci siamo preparati bene, abbiamo dato fiducia a qualcuno come Jashari che abbiamo aspettato per tanto tempo. Siamo fiduciosi. Jashari per la prima volta dal 1'? Avere un maestro come Modric è un vantaggio per ogni giocatore, hanno un grande rapporto e parlano spesso. Siamo tutti contenti che finalmente il calvario di Jashari sia finito e aspettiamo tutti di vederlo in campo. Bilancio? Siamo contenti per come la squadra ha reagito, non era una cosa facile e abbiamo cambiato tanto. Max è stato bravissimo insieme al suo staff, ha lavorato sulla testa dei giocatori e i risultati si vedono. Siamo neanche alla metà della stagione, vivremo ancora emozioni e difficoltà".

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Mediaset parlando anche del tanto atteso mercato di gennaio: "Io sono sempre stato fiducioso, manca ancora qualche settimana e ci porremo il problema a mercato aperto. Sappiamo quello che dobbiamo fare, abbiamo fatto una riunione con presidente e mister e lavoriamo sotto traccia. Come è stato fin qui lavorare con Sarri? C'è un grandissimo rapporto, di affetto e di stima reciproca. Per noi è importante avere lui sulla panchina, ci fa stare tranquilli. I risultati e i miglioramenti si stanno vedendo, è iniziato un programma con lui di 3 anni e vogliamo crescere insieme a lui. È la nostra guida".