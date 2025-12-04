Forlan: "Mondiale a 48 nazioni opportunità preziosa, sarà una prima volta storica per tanti"
Il campione uruguaiano Diego Forlan, passato tra le tante squadre anche dall'Inter in Serie A, è intervenuto ai canali ufficiali della FIFA per presentare il Mondiale del 2026. Queste le sue principali dichiarazioni:
"Molte squadre che non hanno mai avuto la possibilità di qualificarsi ora avranno quell’opportunità. Avranno una chance preziosa perché ci saranno più posti disponibili, e questo gioverà molto a quei Paesi. Così come ai loro tifosi, dato che potranno prendere parte a un Mondiale FIFA per la prima volta nella loro storia".
