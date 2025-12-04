La Lazio gioca meglio e Isaksen sfiora il gol, ma Maignan dice no: 0-0 col Milan al 45'

Nessun gol dopo 45 minuti di gioco all'Olimpico, nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il primo tempo si disputa su buoni ritmi ma senza particolare qualità da una parte o dall'altra. La Lazio di Sarri parte meglio e spinge soprattutto sulla sinistra, dove Basic risulta subito molto attivo: prima calcia alta una punizione dal limite, poi crea un paio di situazioni pericolose che costringono Maignan e la difesa rossonera a restare vigili. Su tutte al 24', quando Mandas rinvia e Zaccagni inventa un tocco geniale a liberare proprio il centrocampista croato, che entra in area e calcia a botta sicura, sfiorando il palo.

Il Milan prova a rispondere con Loftus-Cheek, ma Romagnoli lo ferma con decisione. Davanti Leao fatica a trovare spazio e arretra spesso fino alla mediana per ricevere il pallone. La migliore manovra offensiva rossonera arriva solo al 37’, quando Estupinan mette in mezzo un cross profondo dalla sinistra: nessun compagno riesce però a deviare e Mandas blocca in presa sicura.

La gara resta aperta e spezzettata, con molti duelli a centrocampo e diversi errori in impostazione. Le punte vengono servite poco e male, controllate con ordine dalle difese. Nel finale di frazione ecco la palla gol che potrebbe sbloccare il risultato: Isaksen calcia a botta sicura sugli sviluppi di un corner, ma Maignan salva anche stavolta con un intervento decisivo, proprio come aveva fatto sabato su Gila. Dopo un minuto di recupero, le due compagini rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.

