Arsenal, Arteta: "L'Inter è una grandissima squadra, ottenuto un risultato speciale"

Il mister dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida di Champions League contro l’Inter vinta col punteggio di 1-3.

L'Inter vi ha messo in difficoltà?

"Sono una grandissima squadra, difficile da controllare perché sa attaccare molto bene e corre tanto. In alcuni momenti è stata molto dominante, abbiamo ottenuto un risultato speciale".

Diciannovesimo gol su calcio d'angolo: quanto tempo gli dedicate?

"Molto tempo non lo abbiamo, giochiamo ogni tre giorni. Quello che abbiamo lo usiamo anche per migliorare una caratteristica importante come questa che c può aiutare a vincere".

La lettura della partita nei momenti chiave e la convinzione che potete vincere: questo fa la differenza.

"Sono cose giuste, spero che saremo capaci di centrare gli obiettivi. E' presto, ma la squadra ha fame e ambizione".