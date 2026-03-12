Arsenal, Arteta: "Migliorati nelle finalizzazioni ma preso anche decisione avventate"

Dopo il pareggio in casa del Bayer Leverkusen, il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha commentato: "Siamo migliorati nelle finalizzazioni. È stato un momento importante della partita, del pareggio, e per Havertz è stato un grande merito mantenere la calma e la compostezza per prendere quella decisione. Questa è la grande qualità di questa squadra, la quantità di gol e assist in tutta la squadra. È incredibile, è il nostro punto di forza più grande, e dobbiamo mantenerlo.

È stata una partita con momenti diversi. Nel primo tempo abbiamo avuto momenti in cui siamo stati molto dominanti, ma ci è mancato qualcosa nell'ultimo terzo di campo, soprattutto in molti passaggi semplici per concludere meglio le azioni e quelle occasioni hanno permesso loro di correre in transizione. Sono una squadra molto pericolosa in questo. Abbiamo avuto la grande occasione con Martinelli, dove abbiamo colpito la traversa, e se fosse entrata, allora sarebbe stata ovviamente un'altra partita.

Poi abbiamo dovuto cambiare un paio di cose, sperando di partire forte nel secondo tempo, e invece è stato l'esatto opposto. Avrebbero potuto segnare subito su cross, e poi hanno segnato nell'azione successiva su calcio piazzato quindi è stata una grande delusione da parte nostra. Dopodiché, dobbiamo gestire emotivamente la partita molto bene, perché potremmo iniziare a prendere decisioni avventate e rischiare di rovinare la partita".