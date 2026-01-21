Arsenal, Gabriel Jesus ne fa due all'Inter: "Così a San Siro mi fa venire le lacrime agli occhi"

Gabriel Jesus è riuscito a trattenere l'emozione per metà dopo aver segnato la doppietta ai danni dell'Inter ieri sera, regalando all’Arsenal il trionfo per 3-1 San Siro. Con tanto di pass diretto per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. L'attaccante 28enne, rientrato dopo 11 mesi di stop per infortunio al legamento crociato anteriore, ultimamente da quando è tornato in campo sta mettendo in mostra una condizione fisica invidiabile. "È una notte da sogno", ha dichiarato Jesus ad Amazon Prime nel post-partita dal Meazza.

"Ho sempre sognato di diventare un calciatore. Guardavo il calcio quando ero bambino. Guardavo molta Serie A, quindi essere qui, in questo stadio, e segnare qui mi fa venire le lacrime agli occhi, perché ho sempre sognato di essere qui", racconta il brasiliano. "C’è sempre un motivo per cui le cose accadono, che siano belle o difficili. L’ho imparato durante i miei 11 mesi lontano dal campo". Riguardo la qualità dei nerazzurri: "È sempre difficile giocare contro l’Inter", ha confidato.

"Siamo venuti qui la scorsa stagione e abbiamo perso. Stasera abbiamo giocato meglio di loro, li abbiamo controllati, ma sono una grande squadra e attaccano. Abbiamo segnato nel finale e abbiamo preso i tre punti. Dobbiamo continuare così perché nel weekend abbiamo un’altra partita", ha aggiunto. Infine, una chiosa sulla competizione nata all'interno del gruppo di Arteta dopo un mercato estivo corposo: "Tutti vogliono partire titolari. Sono una persona molto rispettosa. Non sono più un ragazzino, ho 28 anni, quindi capisco il calcio", ha precisato. S"ono molto felice che Vik (Gyokeres, ndr) sia entrato e abbia segnato. Sono felicissimo di aver segnato io e che abbia segnato anche Vik. Sono sicuro che Kai (Havertz, ndr) segnerà quando ne avrà l’occasione".